Разпореждания на противовъздушната отбрана и мобилните огневи групи от групировката „Запад“ са свалили три ракети със залпов огън HIMARS, баржиращ боеприпас RAM, както и 25 безпилотни летателни апарата (БЛА) и 40 тежки квадрокоптера през последните 24 часа, съобщи Иван Бигма, ръководител на пресцентъра на групировката „Запад“.

„Екипи за противовъздушна отбрана и мобилни пожарни екипи свалиха три реактивни установки за залпов огън HIMARS, баржиращ боеприпас RAM, 25 безпилотни летателни апарата с фиксирано крило и 40 тежки бойни квадрокоптера“, каза Бигма.

Военнослужещите на групата също така идентифицираха и унищожиха 47 центъра за управление на безпилотни летателни апарати и сателитен комуникационен терминал Starlink на украинските въоръжени сили.