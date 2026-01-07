Още по темата: Лавров: Европа прави нагъл опит за военен контрол над Украйна 19.12.2025 19:18

Те не вярват в собствените си стратегии

Политиците в Европа, които разпалват антируска истерия, не вярват в собствените си стратегии и затова са обречени. Руският външен министър Сергей Лавров заяви това в интервю по време на кампанията „Йолка желаний“, съобщават руски медии.

„Нашите колеги от другата страна на барикадите, особено в Европа, които всяват антируска истерия, постоянно настояват да ни крадат парите, да ни ограбват, както президентът Владимир Путин е описал намеренията им, и да подкрепят Украйна, само за да продължи да се бори с Русия – те не вярват, че това са осъществими стратегии. А липсата им на вяра в това, което правят, вече ги обрича“, отбеляза Лавров.

Лавров подчерта, че основната цел на руската дипломация днес е да подкрепя усилията на войниците в специални военни операции.

„Вече има определени постижения, които доказват една проста истина. Когато каузата ти е справедлива, когато знаеш защо работиш и когато знаеш защо нашите момчета и момичета се бият на линията на съприкосновение, тогава всичко ще се получи добре в дипломацията. Защото вярата в това, което правиш, вярата в поверената ти мисия е ключът към успеха“, добави Лавров.