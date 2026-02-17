Песков: Днес не трябва да се очакват новини от преговорите в Женева

Днес не трябва да се очакват новини от преговорите в Женева за уреждането на украинския конфликт, тъй като работата се планира да продължи утре, посочи на брифинг Дмитрий Песков, говорителят на президента на Русия, предават руски медии.

"Не мисля, че днес трябва да се очакват новини, защото, както знаете, се планира работата да продължи и утре", отбеляза представителят на Кремъл.

Това е поредният кръг от разговори между Русия и Украйна с посредничеството на САЩ. Дипломатите се опитват да намерят начин за прекратяване на конфликта, почти четири години след началото на руската инвазия.

Засега решение на военния конфликт не се вижда. Киев отказва да отстъпи земите, искани от Русия, включващи части от Донецка област, които Украйна все още контролира.

Предполага се, че Киев се стреми към частично примирие след изминалите седмици на масирани атаки срещу украинската енергетика, оставили милиони хора на тъмно, студено и без вода насред свирепи зимни условия.