Песков: В Женева ще се обсъждат и териториалните въпроси по Украйна

Преговорите за Украйна, които ще се проведат в Женева, ще обхванат значително по-широк кръг от теми в сравнение с досегашните срещи в Абу Даби. Това съобщи говорителят на руския президент Дмитрий Песков, предават руски медии.

По думите му този път ще бъдат обсъдени всички основни въпроси, включително темите, свързани с териториите, както и останалите ключови искания на Москва. Песков уточни, че разширеният дневен ред налага присъствието на главния преговарящ – помощника на президента на Руската федерация Владимир Медински.

Първият кръг от тристранните консултации по сигурността между Русия, Украйна и САЩ се състоя на 23 и 24 януари в Абу Даби. Руската делегация тогава беше ръководена от началника на Главното разузнавателно управление на Генералния щаб на въоръжените сили на РФ Игор Костюков. Вторият кръг от преговорите се проведе на 4 и 5 февруари отново в столицата на Обединените арабски емирства.

Според Песков следващият етап от разговорите за уреждане на конфликта в Украйна ще се проведе на 17 и 18 февруари в Женева в тристранен формат между Русия, САЩ и Украйна. Руската делегация ще бъде оглавена от Владимир Медински.