Москва усъвършенства ПВО в хода на войната – какво означава това за НАТО

Руската противовъздушна отбрана може да представлява по-голяма заплаха за въздушните сили на НАТО, отколкото преди пълномащабната инвазия на Русия в Украйна, предупреди водещ анализатор на противовъздушната отбрана в неотдавнашен доклад, пише Business Insider .

Откакто Русия започна пълномащабната си инвазия през 2022 г., Украйна успя да унищожи многобройни руски системи за противовъздушна отбрана.

Джъстин Бронк, експерт по въздушната мощ на Кралския институт за обединени услуги във Великобритания, предупреди, че Русия не само продължава да поддържа голям арсенал, но и все още произвежда най-мощните си системи. А способността ѝ да използва тези оръжия се е подобрила благодарение на бойния опит.

Системите са модернизирани, екипажите имат повече опит, а Русия е подобрила координацията на тяхното използване с наблюдателни самолети, за да увеличи точността на обхвата им.

Руските системи за ракети земя-въздух, пише Бронк, „не само остават многобройни, но и вероятно ще се представят по-добре срещу самолетите и боеприпасите на НАТО в евентуален пряк конфликт, отколкото биха се представили преди 2022 г.“

Изправена пред това предизвикателство, НАТО може да се затрудни да отстрани руските противовъздушни системи в европейска война, за да постигне въздушно превъзходство – основен елемент от доктрината на западните въздушни сили.

Елитната украинска единица „Алфа“ нанесе удар за 4 милиарда долара на руските противовъздушни системи миналата година, твърдят силите за сигурност.

Строго въздушно-въздушен сблъсък между руските въздушни сили и самолетите на НАТО вероятно няма да се развие добре за Москва, прогнозира Бронк, но войната няма да се води само във въздуха.

Преди западните самолети да могат да оперират свободно, европейските въздушни сили вероятно ще трябва да потиснат или унищожат гъстата мрежа от наземни въздушни отбрани на Русия. Тяхното количество и подобрена координация могат да представляват сериозно предизвикателство.

Украйна е успяла да постигне „постоянен ритъм“ на удари срещу руските отбранителни системи с оръжия като дронове, артилерия и ракети, каза Бронк, но все още има „няколкостотин батерии“ в експлоатация, а по-модерни варианти продължават да излизат от производствените линии.

Анализът на Бронк се основава на интервюта със западни въздушни сили и министерства, данни от украинските въоръжени сили и информация от отворени източници.

Той каза, че неговите заключения показват, че руският арсенал от наземни интегрирани системи за противовъздушна отбрана „остава силно потенциална заплаха за въздушните способности на НАТО в европейски контекст“.

Самият обем е проблем за НАТО в Европа. „Основната заплаха за въздушната мощ на НАТО“ е обширното наземно покритие на Русия с ракети земя-въздух, каза той.

НАТО няма подобен арсенал.

Войната в Украйна подчерта колко решаваща може да бъде наземната противовъздушна отбрана. Русия започна войната с най-големия такъв арсенал в Европа, следвана от Украйна, и този мащаб помогна да се предотврати установяването на въздушно превъзходство от която и да е от страните.

В отговор НАТО се ангажира да увеличи арсенала си от наземни противовъздушни системи, като разходите за отбрана на алианса се увеличават, но това не е проблем, който може да бъде бързо решен.

Русия има опит и модернизации

Както екипажите на руските бойни самолети, така и операторите на ракетни системи земя-въздух са „значително по-опитни в боя и по-способни като цяло, отколкото бяха преди началото на пълномащабната инвазия“, каза Бронк.

Увеличаването на опита на операторите, заедно с модернизациите на хардуера и софтуера, „поне частично компенсира“ част от значителните загуби, които руските SAM системи са претърпели по време на войната срещу Украйна.

Подобренията в силите включват нови тактики и процедури, софтуерни актуализации за подобряване на работата на радарите, по-добра устойчивост на електронна война и въвеждане в експлоатация на ново оборудване.

Новото оборудване включва S-350 Vityaz, система за ракети земя-въздух със среден обсег, която за първи път е въведена в експлоатация през 2020 г.

Украйна съобщи, че от средата на 2023 г. руските ракети земя-въздух с голям обсег по-често координират действията си с изтребители близо до фронтовите линии и самолети за ранно предупреждение и контрол A-50U, което им позволява да стрелят по украински самолети „на разстояния, които системите земя-въздух не биха могли да наблюдават директно сами“.

Русия би могла да използва подобни стратегии в конфликт с НАТО, „за да атакува западни самолети, летящи на ниска височина на по-големи разстояния“, каза Бронк.

В Украйна, според него, вероятността да се постигне поразяване с един от тези изстрели „почти със сигурност остава ниска“, тъй като те изискват ракетата да намери целта без насочване по средата на траекторията.

Но усъвършенстваната тактика показва колко по-опитни са станали руските въздушни сили и екипажите на противовъздушната отбрана в сравнение с по-малко координираните им тактики в първите месеци на войната.

В същото време въздушните сили на НАТО имат „достъп до значително по-подробни и точни данни за силните и слабите страни, тактиката и техническите характеристики на руските системи за противовъздушна отбрана, отколкото преди 2022 г.“, каза Бронк. Това не може да се подценява.

Те разбират по-добре заплахата от руските наземни противовъздушни системи.