Украйна удари нефтен терминал на руското пристанище Таман

Руското черноморско пристанище Таман, през което преминават петролни продукти, зърно, въглища и суровини, беше повредено при украинска атака с дронове, заяви губернаторът на руския Краснодарски край Вениамин Кондратиев.

Двама души са били ранени, ударен е резервоар за нефтопродукти, склад и терминали в село Волна, се уточнява в публикацията на губернатора в "Телеграм".

Кондратиев каза, че над 100 души гасят няколко пожара в пристанището. Отделни удари по курортния град Сочи и село Юровка, са причинили по-малки щети, добави той.

Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна потвърди за ударите по нефтения терминал на „Таманнефтегаз“ близо до село Волна.

„В рамките на последователните мерки за намаляване на настъпателния и икономически потенциал на руския агресор, подразделения на Украинските отбранителни сили продължават да нанасят удари по важни военни и стратегически цели на противника дълбоко в пределите на неговата територия“, се посочва в информацията.

ГЩ на ВСу съобщава също, че в района на село Кача, на полуостров Крим, е успешно унищожен руски зенитно-ракетен комплекс „Панцир-С1“.