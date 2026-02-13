Русия с първи коментар за идеята на САЩ да построят ядрени реактори в Армения

Висши руски служители оспориха жизнеспособността на предложенията на САЩ за изграждане на атомна електроцентрала в Армения - знак за загрижеността на Москва относно риска от загуба на доходоносна енергийна сделка в страна, която тя смята за част от своята сфера на влияние, предава "Ройтерс".

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, който беше на посещение в Армения тази седмица, подписа споразумение, което би могло да проправи пътя за изграждането на централата и да отвори това, което Ванс нарече "нова глава в задълбочаващото се партньорство между Армения и Съединените щати".

Сергей Шойгу, секретар на Съвета за сигурност на Русия, заяви, че съветската технология е позволила на съществуващата атомна електроцентрала на Армения да издържи на опустошителното земетресение от 1988 г. Той каза, че планът на САЩ поражда опасения за безопасността.

"Армения, както знаем, е сеизмично активен регион. Ако изграждането на малки реактори, използващи американска технология в Армения, премине в практическа фаза, ние, както всички други държави в региона, и народът на самата Армения, ще бъдем принудени да обмислим тези нови рискове за ядрената безопасност.", заяви Шойгу пред руски медии.