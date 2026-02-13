Създадена след разформироването на КГБ от съветската епоха, ФСБ е руската вътрешна разузнавателна служба

Нов закон, внесен от Държавната дума, ще позволи на руската служба за вътрешна сигурност да шпионира без заповед и да отреже достъпа до интернет на всеки по решение на правителството.

Руската Държавна дума – долната камара на руския парламент, доминирана от пропутинската партия „Единна Русия“ – предложи подкрепени от правителството поправки, които ще дадат на Федералната служба за сигурност (ФСБ) широки правомощия над телекомуникационните мрежи в Русия.

Новото законодателно предложение ще задължи телекомуникационните доставчици да преустановят услугите на физически лица веднага след като ФСБ даде заповед. Според новия закон доставчиците няма да носят отговорност за действията си, ако се съобразят с правителствените заповеди, пише The National Interest.

ФСБ ще може да прекъсне мобилния и домашния интернет и всички други средства за комуникация в отговор на „заплахи за сигурността“.

„Този законодателен натиск е в съответствие с по-широкото затягане на контрола върху информацията в Русия, включително новите директиви на руския президент Путин за ограничаване на софтуера от „неприятелски“ страни“, оцени британското министерство на отбраната в последната си актуализация на разузнавателната информация за войната в Украйна.

Създадена след разформироването на КГБ от съветската епоха, ФСБ е руската вътрешна разузнавателна служба и е подобна на ФБР в САЩ и МИ5 във Великобритания. Новото законодателство би било приблизително равносилно на това да се позволи на ФБР да контролира комуникационните мрежи в САЩ и да шпионира хората без заповед.

След бунта на паравоенната организация „Вагнер“, по време на който части на „Вагнер“ превзеха руски военни щабове и руски градове и се приближиха до Москва, руският лидер Владимир Путин се стреми да засили контрола си над страната и да гарантира, че позицията му никога повече няма да бъде застрашена.

„Разследване на частни медии показва, че Русия е помогнала на Иран да изгради една от най-модерните системи за контрол на интернет, която някога е била внедрявана, съсредоточена върху дълбока инспекция на пакети, способна да ограничава приложения, да блокира VPN виртуални частни мрежи и да проследява организаторите на протести в реално време“, заключава британското министерство на отбраната в своята оценка на разузнавателната информация.

Ставрос Атламазоглу е опитен журналист, специализирал в областта на отбраната, специалните операции и ветеран от гръцката армия (национална служба в 575-и морски батальон и щаб на армията).