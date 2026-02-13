Руската армия получава нови бойни машини на пехотата БМП‑3

БМП-3 е верижна бойна машина на пехотата

„Ростех” заяви, че е доставила нова партида модернизирани бойни машини на пехотата БМП-3 на руското Министерство на отбраната през януари, надвишавайки планираното производство с 40 процента и добавяйки подобрена защита и системи за електронна война, съобщава Defence-blog.

Мониторинговата група Oryx съобщава за най-малко 786 визуално потвърдени загуби на БМП-3 по време на войната, докато анализаторите посочват продължаваща уязвимост към съвременните противотанкови оръжия.

Руският държавен отбранителен конгломерат „Ростех” потвърди, че неговият холдинг „Високоточни системи“ е доставил нова партида бойни машини на пехотата БМП-3 на руското Министерство на отбраната, като доставките за януари надвишават планираните цели с 40 процента.

Според изявление на пресслужбата на „Ростех”, последната доставка включва модернизирани машини БМП-3, включващи редица модификации, насочени към подобряване на бойната ефективност и защитата.

Бойните машини на пехотата БМП-3, произведени от холдинга „Високоточни системи“, са ценени във войските заради мобилността, огневата мощ и лекотата на работа, съобщи компанията. „Ростех“ заяви, че платформата продължава да се модернизира въз основа на опита, натрупан в реални бойни операции.

„Ясно разбираме колко търсена е БМП-3 във войските. Предприятията на държавната корпорация „Ростех“ работят денонощно и осигуряват стабилни доставки на съвременна бронирана техника, без да спират модернизацията си“, каза Бехан Оздоев, индустриален директор на клъстера за въоръжение на държавната корпорация „Ростех“ и член на Бюрото на Съюза на машиностроителите на Русия.

„Новата партида „тройки“ е доставена от нашите „Високоточни системи“ с редица подобрения: всяко превозно средство е оборудвано с по-модерна система за електронна борба. Защитата на дъното от експлозии е засилена, а противоосколъчната бронирана устойчивост на задната и предната част е повишена“, добави Оздоев.

„Ростех“ заяви, че заводите им за бронирана техника работят денонощно и че специалистите продължават да преработват проекта на БМП-3 въз основа на оперативния опит от войната в Украйна. Компанията подчерта добавянето на допълнителни защитни комплекти, включително странични екрани, защитни решетки, защита на горната полусфера и материали за намаляване на видимостта, като част от това, което описва като продължаващи усилия за адаптация.

Днешната стандартна конфигурация на БМП-3 се различава от превозните средства, доставени преди началото на това, което Москва нарича „специална военна операция“, заяви Ростех, отбелязвайки, че през последните четири години са въведени десетки промени.

БМП-3 е верижна бойна машина на пехотата, въоръжена със 100-милиметрово основно оръдие, способно да изстрелва конвенционални снаряди и управляеми ракети, съчетано с 30-милиметрово автоматично оръдие и картечници. Тя е предназначена за транспортиране на пехота, като същевременно осигурява пряка огнева поддръжка и бронирана защита.

Независимите оценки обаче предлагат по-критичен поглед върху характеристиките на платформата. Според мониторинговата група Oryx, която разчита на фото и видео доказателства, Русия е загубила най-малко 786 превозни средства БМП-3 с различни модификации по време на войната. Групата проследява само визуално потвърдени загуби, което означава, че общият брой може да е по-висок.

Украински и руски анализатори отбелязват, че БМП-3 остава уязвима към съвременните противотанкови оръжия. Дискусиите в Русия също така поставят под въпрос бойната издръжливост на машината в сравнение със западните бойни машини на пехотата, разположени от Украйна.