Русия започна евакуация на свои граждани от Куба

На фона на кризата с реактивното гориво на острова

Московските власти заявиха, че авиокомпаниите евакуират руски туристи от Куба този месец, съобщава Business Insider.

По-рано тази седмица островът заяви, че е изчерпал реактивното гориво за международните летища. Това принуждава Русия, близкия съюзник на Куба, да изпраща празни самолети, за да превозва руски пътници до домовете си.

Московската служба за гражданска авиация заяви в сряда, че две големи руски авиокомпании помагат за репатрирането на гражданите ѝ от Куба на фона на недостиг на реактивно гориво на острова.

„Росавиация“ заяви, че авиокомпания „Россия“ е променила разписанието си на полетите, „за да гарантира евакуацията на руските туристи, които в момента са в Куба“.

Авиокомпания „Россия“, която е собственост на руския авиационен гигант „Аерофлот“, и авиокомпания „Нордвинд“, руска луксозна авиокомпания, обявиха в същия ден, че ще спрат полетите до Куба и ще предлагат само еднопосочни билети извън острова.

Всички страни посочиха „трудности с зареждането с гориво на самолети в Куба“.

„От 12 февруари ще се изпълняват редица еднопосочни полети за връщане от Хавана и Варадеро до Москва, за да се настанят руски туристи, които в момента са в Куба“, пише авиокомпания „Россия“.

Nordwind Airlines, руска авиокомпания за отдих, заяви, че ще изпълнява само полети за репатриране от курортните дестинации Варадеро, Олгин и Кайо Коко.

Руският съюз на туристическата индустрия изчисли миналата седмица, че най-малко 4000 руски туристи са в Куба.

Съобщенията дойдоха, след като кубинските авиационни власти предупредиха в понеделник, че островът няма да има самолетно гориво на международните летища в продължение на един месец.

Куба силно зависи от Венецуела за петрол, но спря да получава внос от 3 януари, когато венецуелският президент Николас Мадуро беше заловен от американските сили.