Виждаме неонацисти, които маршируват с факли в София

Българският управляващ елит, който продължава да си затваря очите за оскверняването на паметници, посветени на Великата отечествена война, е обрекъл на забрава антифашисткото наследство на собствените си предци. Това каза говорителят на руското външно министерство Мария Захарова на брифинг, съобщават руски медии.

„Българските власти, както и преди, си затварят очите за подобни инциденти – те ги наричат ​​инциденти – и с бездействието си толерират крещящи прояви на реваншизъм. Виждаме неонацисти, които маршируват с факли в София, и къщи, изцапани със свастики. С тъга наблюдаваме как паметниците на героите, освободили България от нацисткото иго, биват осквернявани и събаряни. Трябва да признаем, че управляващият елит в България е обрекъл на забрава антифашисткото наследство на своите предци“, отбеляза Захарова, коментирайки оскверняване на паметник на съветския войник-освободител „Альоша“ в българския град Пловдив.

Същевременно, подчерта Захарова, жива е благодарната памет на българските граждани, които полагат цветя на паметниците на съветските герои, защитават и възстановяват паметни места и почитат героизма на своите сънародници, сражавали се рамо до рамо с Червената армия.

„Ние наистина споделяме един и същ път с тези хора. Заедно трябва да защитаваме историческата истина и споделените ценности“, заяви тя.