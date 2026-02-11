Украйна удари рафинерия на „Лукойл“ във Волгоградска област

Украински дронове поразиха в ранните часове на днешния ден рафинерия на „Лукойл“ в руската Волгоградска област, обяви Генералният щаб на Украйна, цитиран от Укринформ.

„Рано сутринта днес Волгоградската рафинерия (във Волгоград, Русия), която снабдява руската армия, бе поразена. Бе съобщено, че на място е избухнал пожар. Размерът на щетите все още се установява“, се казва в изявление на щаба във фейсбук.

Според областния управител Андрей Бочаров е пострадала жилищна сграда, а един дрон се е разбил в детска градина. Пожар е избухнал и във фабрика в южната част на Волгоград. „Според предварителни данни няма жертви“, каза Бочаров, без да уточнява кое предприятие в областната столица е било атакувано.

Според видеозаписи и снимки на местни жители , анализирани от Astra, е била ударена нефтопреработвателната рафинерия „Лукойл-Волгограднефтепереработка“ в Красноармейски район на Волгоград. Това е най-голямата рафинерия във Волгоградска област и един от ключовите активи на „Лукойл“. Рафинерията преработва над 15 милиона тона петрол годишно и е специализирана в производството на бензин, дизел и авиационно гориво, както и мазут, битум и други нефтопродукти.

Генералният щаб на ВСУ посочва още, че във временно окупирания Крим е бил поразен склад за гориво-смазочни материали. Във временно окупираната част на Запорожка област е бил поразен вражески склад снабдяване, а в района на Любимивка е бил поразен склад за боеприпаси.

Рафинерията на „Лукойл“ във Волгоград е най-голямата в областта и е едно от най-важните съоръжения на компанията, посочва Укринформ. Съоръжението произвежда бензин, дизел, авиационно гориво и други петролни продукти. Рафинерията на няколко пъти е ставала обект на атаки с дронове.