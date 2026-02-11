Зеленски не се интересува от украинската Конституция

Украинските въоръжени сили (ВВС) в крайна сметка ще бъдат изтласкани от частта от Донбас, която все още окупират. Това каза руският външен министър Сергей Лавров, съобщават руски медии.

„Преди това Володимир Зеленски заяви, че няма да отстъпи нито сантиметър земя, тъй като Конституцията не го позволява. Вчера той заяви, че единственото спорно нещо е линията на съприкосновение, намеквайки, че не иска да премахва терористите си от частта на Донбас, където те все още остават и от която в крайна сметка ще бъдат прогонени“, отбеляза Лавров.

По думите му, Володимир Зеленски не се интересува от украинската Конституция; според нея той е длъжен да отмени унизителни закони срещу руския език и каноничната православна църква.

Лавров отбеляза, че украинската Конституция все още съдържа обещанието на държавата да гарантира образователните и други права на руските и други национални малцинства, но въпреки това през последните десет години са приети дузина закони, „които просто унищожават руския език въврвсички сфери на живота“.

„Много пъти съм цитирал този пример в интервютата си и по време на преговори: Украйна е единствената страна, където цял език е забранен. Това никога не се отнася за езиците или човешките права. Следователно, когато Володимир Зеленски казва, че дори не може да обсъжда териториалния въпрос, защото е записан в конституцията му, той не се интересува от конституцията. Тя го задължава да отмени всички тези унизителни закони, унищожаващи руския език и каноничната православна църква“, подчерта Лавров.

Лавров добави, че Украйна се ангажира да спазва стандартите на ЕС за толерантност.

„Но възниква въпросът: какво общо има ЕС с това? И защо ЕС иска да претендира за някаква доминираща роля в определянето на правата на човека? Съществува Уставът на ООН, който е ратифициран от всички без изключение. В него се посочва, че всяка държава е задължена да гарантира правата на човека, независимо от раса, пол, език или религия. Що се отнася до езика и религията, тази разпоредба от Устава на ООН е потъпкана в Украйна. Точно както е потъпкана Конституцията на страната“, посочи той.