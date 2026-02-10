Руските войски напредват в Донецка и Запорожка област, през януари са превзели 245 кв. км украинска територия

Анализаторите от DeepState съобщават, че руската армия е успяла да напредне в Донецка и Запорожие области. Това се посочва в обобщението на украинския мониторингов проект във вторник, 10 февруари.

Според информацията на анализаторите, руските войски са постигнали успех в Закитно в Донецка област, както и в близост до Гуляйполе в Запорожска област.

Вчера DeepState съобщи, че руснаците са напреднали в близост до село Тихое, община Волчанск, област Харков, както и в близост до Приволя, Васюковка, Никифоровка и Покровск, област Донецк.

Анализаторите от Института за изследване на войната (ISW) в доклад от 31 януари съобщават, че руските войски напредват на Покровско и Гуляйполско. В същото време Силите за отбрана на Украйна са напреднали в Харковска област, държат отбраната в посока Купянско и в тактическата зона Константиновка — Дружковка.

Също така на 1 февруари проектът DeepState констатира, че през януари Русия е превзела 245 кв. км украинска територия, което е почти два пъти по-малко, отколкото през декември и ноември миналата година.

Според данните на проекта, най-много атаки са били осъществени на Покровския участък — 33% от всички атаки. На второ място е Гуляйполският участък с 21% атаки, където е отбелязано увеличение на активността с 1,75 пъти.

"Веднага след тях се нареждат участъците Константиновски (12%), Лимански (8%) и Александровски (8%). Негативен рекордьор е участъкът Славянски, където 3% от щурмите са причинили почти 20% от териториалните загуби“, отбелязва мониторинговия проект.