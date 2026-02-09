Подценяван, но смъртоносен: Ту-22М остава ключово оръжие на Русия

За разлика от значително модернизирания B-52 , който продължава да се развива с нови технологии, индустриалните ограничения на Русия може да попречат на подобен напредък с класическия Ту-22М , въпреки усилията за модернизация, пише 19FortyFive.

С подобряването на съвременните противовъздушни отбранителни системи, може ли Ту-22М да остане жизнеспособен стратегически бомбардировач или бъдещето му е под съмнение ?

Използването на Ту-22М от Русия в Украйна изглежда отговаря на този въпрос, тъй като представлява тактическо отклонение от концепциите , които първоначално са повлияли на създаването и разполагането на бомбардировача по време на Студената война.

По начин, който не е несъвместим с подхода на ВВС на Съединените щати към B-52, Русия адаптира ролите и мисиите на своя класически свръхзвуков бомбардировач от близък, конвенционален бомбардировач за „площад“ до дистанционна платформа, способна да изстрелва оръжия с голям обсег, без да става уязвима за усъвършенствана противовъздушна отбрана.

Най-общо казано, новите поколения съвременни системи за противовъздушна отбрана все повече правят почти невъзможно действието на не-невидими самолети в обсега на поразяване, особено в Украйна. Това вероятно е ключова причина, поради която мистерията с въздушната подкрепа продължава в Украйна, което означава, че нито една от страните не е успяла да установи въздушно превъзходство.

Въпреки това, Русия изглежда е направила тактическа промяна със своя бомбардировач Ту-22м в Украйна, тъй като той е едновременно ефективен и уязвим.

Многобройни доклади цитират случаи, в които украинските сили са го свалили, но в някои случаи той е бил ефективен при атакуване на украински цели. Доклад на Kyiv Independent от април 2024 г. посочва, че украинските противовъздушни сили са свалили руски Ту-22М за първи път.

Нови оръжия за Ту-22М3

Също така, подобно на B-52 на американските ВВС, руският Ту-22 е бил обект на години на подобрения, поддръжка и модернизация, тъй като първоначално е построен от конструкторското бюро „Туполев“ през 60-те години на миналия век.

Най -модерният вариант , Ту-22М3, се появи през 2018 г. и според съобщенията е способен да извършва бомбардировки на голяма височина и отдалечено разстояние с крилати ракети Х-22.

Корпусът на самолета е изработен от алуминиеви сплави и топлоустойчива стомана, като са използвани титан и магнезий.

Според базирания в Лондон Международен институт за стратегически изследвания, Русия експлоатира до 57 Ту-22М3, но подобно на B-52, бомбардировъчните ѝ мисии вероятно са ограничени до по-малко оспорвано въздушно пространство, като се има предвид, че големият корпус представлява „лесна за поразяване“ цел за усъвършенствана противовъздушна отбрана.

Използването на крилата ракета с голям обсег, като например Х-22, способна да носи ядрено оръжие, е паралелно с усъвършенстваната крилата ракета с голям обсег (ALCM) на B-52 и може да е вдъхновило нововъзникващото оръжие за борба с далечни разстояния на ВВС на САЩ, способно да носи ядрено оръжие.

Подобрения на Ту-22М3

Въпреки това, остават няколко ключови неотговорени въпроса относно обхвата на усилията за модернизация на Ту-22М3, тъй като те може по никакъв начин да не са сравними с успеха на B-52.

Например, есе в руската информационна агенция ТАСС през 2023 г. съобщава, че Ту-22М3 са получили подобрен полезен товар, което може да съответства на масивния вътрешен отсек за оръжия на B-52 и неговата модернизация.

В същото време изглежда неясно дали руският бомбардировач е интегрирал нещо подобно на системата B-52 Combat Network Communications Technology (CONECT), способна да предоставя актуализации на разузнавателна информация в реално време по време на полет.

B-52 е възможно да бъде конфигуриран и като арсенален самолет, способен да транспортира и изстрелва дронове, боеприпаси или оръжейни системи до предни позиции.

Също така е напълно възможно B-52 да изстрелва лазери, да изстрелва и възстановява дронове, както и да управлява безпилотни системи от пилотската кабина като въздушен командно-контролен възел.

Руските самолети Ту-22М3 вероятно са останали жизнеспособни с известна структурна поддръжка, подобно на B-52, но изглежда неясно дали бомбардировачът е модернизиран по начин, който наистина би могъл да съперничи на емблематичния B-52.