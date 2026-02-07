Крона-Е, БК-16 и бойни дронове: Какво показва „Калашников“ на Defense Expo 2026?

Концернът „Калашников“ ще представи модели на високоскоростния транспортно-десантен кораб БК-16Е и щурмовата лодка БК-10, както и най-новата система за териториална противовъздушна отбрана с малък обсег „Крона-Е“ на Световното изложение за отбрана 2026 в столицата на Саудитска Арабия. Това беше съобщено в Telegram канала на компанията.

„Концернът „Калашников“ излага съвременни образци на своята продукция на Световното изложение за отбрана 2026, което ще се проведе от 8 до 12 февруари в Рияд. Продукцията на корабостроителницата в Рибинск, също част от „Калашников“, ще бъде представена от модели на високоскоростния транспортно-десантен кораб БК-16Е и щурмовата лодка БК-10. Най-новата система за противовъздушна отбрана с малък обсег „Крона-Е“ за териториална противовъздушна отбрана заслужава специално внимание от изложителите и гостите“, се казва в изявлението.

Концернът ще представи и новата преносима разузнавателно-ударна система „Рус-ПЕ“ с управляеми боеприпаси, отбелязаха от компанията. Посетителите на изложбата ще могат да видят традиционните огнестрелни оръжия „Калашников“: най-новите автомати АК-12 калибър 5,45 мм и АК-15 калибър 7,62 мм, леката картечница РПЛ-20 калибър 5,45 мм и снайперската пушка „Чукавин СВЧ“ калибър 7,62 мм.

Концернът „Калашников“ ще представи на участниците и гостите на форума и компактния пистолет „Лебедев ПЛК“ калибър 9 мм и модулния пистолет „Лебедев МПЛ“ калибър 9 мм.

Компанията добави, че на щанда ще бъдат представени безпилотните летателни апарати от типа хеликоптер „Каракурт 2.0“ и „Голиаф 2.0“, доказали се в специални военни операции, всесезонният самолет за разузнаване на голяма височина „Скат-350М“ и управляемият барражиращ боеприпас „Куб-2Е“. „Триада-ТКО“ (част от концерна „Калашников“) ще представи най-новите решения в областта на оборудването и товароносните системи.