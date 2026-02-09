Руски удар на 5 км от Полша: 80 000 души от украинския град Нововолинск останаха без ток след нощна атака

Руски войски атакуваха през нощта енергийната инфраструктура на Нововолинск, Волинска област, който се намира на 5 километра от границата с Полша. Това съобщи в своя телеграм канал кметът на Нововолинск Борис Карпус.

„Врагът нанесе пореден удар по високоволтова подстанция. Има значителни щети, подстанцията не работи! Държавната служба за извънредни ситуации и всички съответни служби работят на мястото на експлозиите“, отбеляза Карпус.

Според него, в момента над 80 хиляди абонати от общността на Нововолинск и близките населени места са без електричество. Съобщава се, че критичната инфраструктура в града се захранва от генератори, водата се доставя от електропреносната мрежа, а някои котелни също са преминали на генератори.

Той отбеляза още, че енергетичните инженери работят по възстановяване на електрозахранването през други подстанции.

Карпус отбеляза още, че лицеи № 2 и № 7 работят дистанционно днес, 9 февруари. Детските градини № 6 и № 7 също не приемат деца. Останалите институции работят както обикновено.