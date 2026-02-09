Лавров: Европа „упорито си проправя път“ в Черноморския регион

Автор: Труд онлайн
Европейските страни „упорито си проправят път“ в Черноморския регион, игнорирайки Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС). Руският външен министър Сергей Лавров заяви това в интервю за предаването „Итоги на неделята“.
„Европа упорито си проправя път в Черноморския регион, игнорирайки съществуващата Организация за сътрудничество в Черно море. Същото важи и за Арктика“, отбеляза Лавров.
„Доскоро Европейският съюз (ЕС) се смяташе за напълно способен и, най-важното, имащ право да се намесва във всички тези процеси и да претендира за водеща роля“, посочи руският външен министър.