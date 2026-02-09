Лавров: Европа „упорито си проправя път“ в Черноморския регион

Още по темата: Лавров: Русия ще разгледа реални предложения за Украйна 29.01.2026 13:33

Европейските страни игнорират Организацията за черноморско икономическо сътрудничество

Европейските страни „упорито си проправят път“ в Черноморския регион, игнорирайки Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС). Руският външен министър Сергей Лавров заяви това в интервю за предаването „Итоги на неделята“.

„Европа упорито си проправя път в Черноморския регион, игнорирайки съществуващата Организация за сътрудничество в Черно море. Същото важи и за Арктика“, отбеляза Лавров.

„Доскоро Европейският съюз (ЕС) се смяташе за напълно способен и, най-важното, имащ право да се намесва във всички тези процеси и да претендира за водеща роля“, посочи руският външен министър.