Лавров: Да не изпадаме във възторг заради Тръмп, пред нас има дълъг път

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров заяви днес, че преговорите за Украйна продължават, но има да се извърви още много път, предаде Ройтерс.

"Преговорите за Украйна продължават, но пред нас има дълъг път", заяви той.

"Действията на Тръмп не бива да се приемат възторжено, докато в Украйна не се установи мир. Не бива да изпадаме във възторг от това, че президентът Тръмп е "поставил на мястото им" европейците и Зеленски. Всичко това е хубаво, ако искаме да се сдобием с мир в Украйна, но засега още не сме там", добави той.