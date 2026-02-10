Борба с НАТО

Приложението за съобщения "Teлеграм" (Telegram), важна платформа за публична и частна комуникация в Русия, е изправено пред ограничения и глоби за хостинг на съдържание, с което властите не са съгласни.

Според РБК, регулаторният орган за комуникациите "Роскомнадзор" е започнал да ограничава достъпа до "Teлеграм" от днес. Според медията, приложението все още работи, но изглежда бавно при изтеглянето на видеоклипове.

Държавната информационна агенция РИА Новости съобщи, че "Teлеграм" е изправен пред глоби в размер до 64 милиона рубли (830 000 долара) за неспазване на изискване на руското законодателство за премахване на информация.

Роскомнадзор потвърди, че се опитва да блокира месинджъра поради системното му неспазване на руското законодателство. „Позицията на държавата остава непроменена: Русия е отворена за всички интернет услуги – местни и чуждестранни – при едно условие: уважение към страната, нейните граждани и спазване на руското законодателство“, заявиха от регулатора.

"Ограниченията на "Teлеграм" са част от противопоставянето с НАТО и руснаците ще трябва да понесат произтичащите от това неудобства“, заяви Андрей Гурульов, депутат от Държавната дума, член на комисията по отбрана. „Информационната сигурност е неразделна част от борбата между нас и НАТО. Разбирам, че това е неудобно за мнозина, включително и за мен. Но времената диктуват, заплахите съществуват и ние трябва да им отговорим“, каза Гурульов.

колегата му Андрей Свинцов, обясни, че дискусиите по техническите и правните аспекти на мярката ще продължат около шест месеца. През този период „ще бъде решен въпросът за пълното блокиране на месинджъра“.

Приложението, създадено от руския предприемач Павел Дуров, се използва от различни организации и институции, включително от Кремъл, от съдилища и медии, от знаменитости и от опозицията в изгнание, за незабавно разпространение на информация до широка аудитория.