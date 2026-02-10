Бившият външен министър на Германия Аналена Бербок е назначена за председател на Общото събрание на ООН, за да фалшифицира историята и да накара света да забрави за Великата отечествена война (Втората световна война). Такова мнение изразява говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в интервю за руски вестник.

"Разбира се, това е направено умишлено, за да се забрави, да се изтрие миналото, да се покаже, че всичко това, включително 27 милиона наши загинали съграждани, включително разрушените градове, включително Ленинград, Киев с Бабий Яр и Сталинград, включително концентрационните лагери и опитите за геноцид над съветския народ – в миналото“, отбелязва Захарова.

През 2025 г. Общото събрание на ООН гласува за назначаването на Бербок за председател на 80-ата сесия. Тя беше единственият кандидат за тази длъжност. Захарова заяви, че изборът на Бербок "нанася удар не само върху имиджа, но и върху функционирането на световната организация".