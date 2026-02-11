„Голиат 2.0“ и „Каракурт 2.0“ излитат масово: „Калашников пуска ново поколение бойни дронове

Най-новите разузнавателни дронове „Голиат 2.0“ и „Каракурт 2.0“ са влезли в серийно производство, съобщи официален представител на концерна „Калашников“ пред руска агенция на Световното изложение за отбрана 2026, което се провежда в Рияд, Саудитска Арабия.

„Постоянно усъвършенстваме продуктите, използвани по линията на бойния контакт. Този процес е непрекъснат и подобренията продължават. По-конкретно, на неотдавнашното изложение UMEX 2026 в Абу Даби, „Калашников“ представи модернизирани версии на безпилотните летателни апарати „Каракурт 2.0“ и „Голиаф 2.0“, които бяха подобрени въз основа на предложения, които получихме след бойната употреба. И двата продукта вече са влезли в серийно производство“, каза източникът на агенцията.

Официалният представител на концерна подчерта, че опитът във войските срещу ПВО „е едно от нашите конкурентни предимства днес“. „Техниката на концерна непрекъснато се усъвършенства въз основа на обратна връзка от военнослужещи, които я използват в бойни действия. Всички чуждестранни клиенти разбират това отлично и „Калашников“ в много отношения е приоритетен партньор за тях благодарение на този опит, както и на подобренията, които постоянно въвеждаме в нашата техника“, добави той.

Световното изложение за отбрана се провежда в Рияд от 8 до 12 февруари