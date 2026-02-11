Свръхзвук и стелт: „Ростех“ представи обновения Су-57 с оръжия, които променят играта

Руският държавен военно-промишлен конгломерат „Ростех“ продължи да рекламира възможностите на своя многоцелеви изтребител от пето поколение „Сухой Су-57“ (с наименованието на НАТО „Felon“). Министерството на отбраната подчерта интегрирането на няколко нови оръжия в самолета-невидимка, пише The National Interest.

„За да изпълнят целите, поставени от руското Министерство на отбраната за доставка на силно търсени оръжия и военна техника за войските, екипажите на руските Въздушно-космически сили приеха самолетите Су-57 в новата им техническа конфигурация“, цитира пресслужбата на Ростех пилот на Су-57 от руските Въздушно-космически сили, според руската държавна информационна агенция .

Агенцията не уточни кои конкретни оръжейни системи са били модернизирани, но подчерта, че те ще позволят на самолета да действа по-ефективно при по-голямо разнообразие от метеорологични условия и в райони с опити за електронно заглушаване.

„Самолетът вече се е доказал по време на специалната военна операция“, продължава изявлението, използвайки предпочитаната от Кремъл фразеология за нахлуването му в Украйна. „Новата техническа конфигурация ще осигури разширяване на обхвата на мисиите, за които се използва този тип самолет. Усъвършенстваните възможности, включени в системата за въоръжение на самолета, правят възможно използването на нови видове авиационно оръжие.“

Разполага със следното въоръжение: Вътрешно 30-мм оръдие ГШ-30-1 и различни вътрешни и външни ракети и управляеми бомби, включително ракети „въздух-въздух“ с голям обсег Р-77М и Р-37М с удължен обсег, ракети Р-74М2 с малък обсег и прецизно насочвани боеприпаси като крилати ракети Х-59МК2 и управляеми бомби КАБ-500.

Последното съобщение идва близо два месеца след като дъщерното дружество на „Ростех“, Обединената авиационна корпорация (ОАК), потвърди, че е изпробвало Су-57 с нов двигател „Издлие 177“ , силова установка, разработена от Обединената двигателостроителна корпорация (ОДК) специално за Су-57.

През декември 2025 г. служител на Ростех заяви, че всеки двигател „Издлие 177“ може да осигури до 16 000 кг тяга (приблизително 35 000 паунда) с включено форсажно горене. Новият двигател допълнително е намалил разхода на гориво и е обявен за много по-издръжлив от предишната силова установка.

Многоцелевият изтребител „стелт“ от „пето поколение“ е разработен, за да комбинира функциите на щурмов самолет с тези на изтребител и да поразява и унищожава различни наземни, въздушни и морски цели. „Ростех“ твърди, че е „способен да поразява въздушни, наземни и морски цели“.

Изработен от композитни материали и с аеродинамична конфигурация с чифт вътрешни отсеци за оръжия, които намаляват радарните и инфрачервените сигнатури, Су-57 е способен да постигне и свръхзвукова крейсерска скорост.

„Системата Су-57 от пето поколение е най-добрият самолет в своя клас, но ние не почиваме на лаврите си. Изтребителят е претърпял огромна еволюция и неговото усъвършенстване продължава и днес – оръжейните и системните възможности на самолета се обновяват. Този изтребител ни позволява да решаваме най-важните задачи днес, демонстрирайки ефективност и отлична маневреност и бойни възможности“, каза пред ТАСС Вадим Бадеха, генерален директор на Обединената самолетостроителна корпорация.

Продължаващите актуализации обаче не крият факта, че се смята, че са произведени по-малко от три дузини Су-57 - въпреки че Кремъл обяви по-рано, че ще има 76 оперативни изтребителя Су-57 Felon в инвентара си до 2027-2028 г. Към 2026 г. руските аерокосмически сили изглежда разполагат с приблизително 32 от самолетите, включително прототипи. За сравнение, ВВС на Съединените щати имат флот от приблизително 183 Lockheed Martin F-22 Raptor, а над 1300 Lockheed Martin F-35 Lightning II са доставени на американските военни, съюзници и чуждестранни партньори, като поръчките ще доведат до продължаване на производството до средата на 30-те години на 21-ви век и след това.

„Ростех“ и „Рособоронекспорт“, единственият руски държавен износител на оръжие, продължиха да търсят чуждестранни купувачи за Су-57, с ограничен успех. Алжир е единственият потвърден купувач, а Вашингтон предупреди, че придобиването може да доведе до санкции . Не би било изненада, ако Алжир излезе от „Фелон“ в резултат на това.

Серийното производство на Су-57 започна през 2022 г., но доставките многократно са се проваляли поради проблеми с веригата за доставки и ограничения във финансирането. Самолетът е най-модерният изтребител на Русия, но и най-скъпият, с цена от 50 до 100 милиона долара за бройка, приблизително сравнима със западните самолети. Но стотици сравними самолети, произведени на Запад, вече са в експлоатация по целия свят, което означава, че държавите, които възнамеряват да закупят авангарден изтребител от пето поколение и могат да го направят от Запада, имат малко причини да поемат риск с неизпитан руски такъв.

За автора: Петер Сучиу

Петър Сучиу е публикувал над 3200 статии в повече от четири дузини списания и уебсайтове през 30-годишната си кариера в журналистиката. Той редовно пише за военна техника, история на огнестрелните оръжия, киберсигурност, политика и международни отношения. Петър е и сътрудник на Forbes и Clearance Jobs. Той живее в Мичиган.