Най-новият „морски терминатор“ е фрегатата „Адмирал Амелко”

Руският флот няма планове да експлоатира самолетоносач в близко бъдеще, тъй като сега изглежда, че „Адмирал Кузнецов“ ще бъде изпратен на скрап, вместо да се върне в морето. Вместо това Кремъл може да се фокусира върху това как да се бори с американските самолетоносачи, с много по-малки бойни кораби, които могат да бъдат разгърнати като „морски терминатори“, за да преследват самолетоносачите.

Точно както самолетоносачът се оказа смъртоносен за единствения страшен боен кораб, руски официален представител твърди, че фрегатите от проект 22350, клас „Адмирал Горшков“, могат да бъдат точно платформата, която да изпрати ядрените суперсамолетоносачи на американския флот на дъното на морето, пише The National Interest.

„Фрегатите от проект 22350 са носители на високопрецизни ракетни оръжия – не само ракети „Калибр” крилати, но и ракети „Циркон” хиперзвукови. Фрегатата е морски терминатор, универсален войник, който може да преследва вражески атомни подводници от безопасно разстояние”, каза Александър Степанов от Института по право и национална сигурност към Руската президентска академия за национална икономика и публична администрация пред руската държавна информационна агенция.

Руските фрегати от проект 22350 са специализирани в отбраната на територия

Обозначени като фрегати, военните кораби от проект 22350 имат водоизместимост 5400 тона при пълно натоварване и могат да достигнат скорост от 29,5 възела. Военните кораби превозват екипаж от 210 моряци, но имат автономност само 30 дни, недостатък, който беше подчертан миналата година, когато танкер ескортира фрегатата „Адмирал Головко” по време на нейното околосветско пътешествие.

Въпреки това, малките военни кораби биха били полезни в капацитета си за противодействие на достъпа/отказ на достъп до зона (A2/AD), като ТАСС допълнително обясни, че фрегатите са проектирани да бъдат „модулна платформа за изстрелване“, оборудвана да открива и унищожава „приоритетни цели в крайбрежната зона и елементи на ударна група от самолетоносачи“.

Най-новият „морски терминатор“, фрегатата „Адмирал Амелко“,беше пусната през август 2025 г. в корабостроителницата „Северная“ в Санкт Петербург и беше оборудвана с платформата „Ответ“ (Отговор) за противоподводна война (ASW). Кръстена на съветския адмирал Николай Амелко, тя се счита за „способна да унищожава вражески атомни подводници, ако бъдат засечени извън оперативния обхват на бордовите им системи“. Тя използва балистична ракета 91RE2, която може да изстреля „324-милиметрова торпеда MPT-1UM на разстояние до 40 км“.

Тази най-нова фрегата е и една от първите, в които броят на клетките 3S14 VLS е удвоен, което по същество превръща фрегатите в плаващи ракетни камиони.

"Адмирал Амелко" е петият от 10 планирани фрегати от проект 22350, единствените океански военни кораби, произведени в Русия след разпадането на Съветския съюз, и в крайна сметка ще служи в Тихия океан, като се планира да влезе в експлоатация през 2026 г. Три други са в процес на строителство, а последните две са поръчани.

Петър Сучиу е публикувал над 3200 статии в повече от четири дузини списания и уебсайтове през 30-годишната си кариера в журналистиката.