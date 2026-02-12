Руският президент Владимир Путин коментира експортните показатели на военно-промишления комплекс на страната си, отбелязвайки, че въпреки значителния западен натиск, пазарите и перспективите за развитие продължават да се разширяват, пише военното издание Military Watch.

Говорейки на среща за военно-техническо сътрудничество в Кремъл, президентът заяви, че през 2025 г. отбранителни продукти са били изнесени в повече от 30 държави и са генерирали над 15 милиарда долара приходи в чуждестранна валута. Това следва потвърждението през декември от руския министър на отбраната Андрей Белоусов, че усилията за обръщане на спада в руския износ на отбранителна продукция по време на войната са били успешни, като приходите са се увеличили значително през 2025 г. „Преминахме към нова система за популяризиране на руски оръжия сред нашите съюзници и партньори. Демонстрации на бойните възможности на оръжията се провеждат за чуждестранни делегации, във връзка с програмите за модернизация на чуждестранните армии“, заяви тогава министърът, визирайки стойността на бойните изпитания в украинския театър на военните действия.

Дни преди изявлението на президента Путин, главният изпълнителен директор на руския конгломерат за износ на оръжие „Рособоронекспорт“ Александър Михеев подчерта, че бойните изпитания на руска военна техника са били основен фактор, увеличаващ привлекателността ѝ за чуждестранните клиенти, като посочи изтребителите Су-35 и Су-57, широка гама от оборудване за противовъздушна отбрана, танковете Т-90 и термобаричните артилерийски системи като активи, които са предизвикали особен интерес. Президентът Путин по-специално открои продажбите за Африка като водещ двигател на нарастването на приходите от износ на отбранителна техника, като алжирското Министерство на отбраната се очерта с нарастваща разлика като водещ клиент. Изявлението на президента съвпадна много с публикуването на първия кадър , показващ Су-57 на въоръжение в алжирските военновъздушни сили, първия им чуждестранен оператор, след като през ноември 2024 г. беше потвърдено , че новият самолет от пето поколение е въведен в експлоатация.

Отвъд Алжир има спекулации, че други африкански държави са готови да направят значителни поръчки за руска отбранителна техника. Либия е водещ клиент за руски основни бойни танкове и бронирани машини през последните три години, тъй като силите на Либийската национална армия са изправени пред продължаващи заплахи от подкрепяни от Турция джихадистки групировки в страната. На 8 февруари руският министър на промишлеността и търговията Антон Алиханов заяви, че вече са подписани договори в региона на Близкия изток за износ на Су-57, което подхранва спекулациите, че Египет може да е целевият клиент, тъй като страната е изправена пред продължаващо напрежение със съседен Израел заради продължаващите израелски военни операции в ивицата Газа. Въпреки че Су-57 е произведен в по-малки количества от китайските си конкуренти или от американския F-35 и му липсват редица техни по-модерни технологии, самолетът е преминал много по-високи нива на бойни изпитания при условия на висока интензивност, включително потушаване на противовъздушна отбрана, бой въздух-въздух и операции в силно защитено вражеско въздушно пространство.

Въпреки че износът на изтребители Су-35 е признат за основна роля в увеличаването на общите приходи от износ на руския отбранителен сектор през 2025 г., бъдещето на Русия като основен износител на изтребители все повече се поставя под въпрос поради редица геополитически и технологични тенденции. За страните извън западната сфера на влияние, китайският отбранителен сектор се очертава с все по-голяма разлика като доставчик, предлагащ най-сложните самолети, като J-20 и J-35 имат ясни предимства в производителността пред Су-57, особено по отношение на стелт технологията и авиониката. Междувременно J-10C съчетава по-ниски оперативни разходи и удобно технологично предимство пред конкурентите МиГ-29М и МиГ-35. Годишен доклад на Министерството на отбраната на САЩ до Конгреса относно китайските военни способности от декември 2025 г. подчертава , че все по-способните нови изтребители на Китай, предлагани за износ, изглеждат готови да заемат по-доминиращи позиции на световните пазари, като по-специално се открояват J-35 и J-10C.

Въпреки трудностите в конкуренцията с китайските продукти, множество фактори биха могли да подобрят руския износ за отбрана през следващите години. Су-57 в момента е единственият изтребител от пето поколение, получил чуждестранни поръчки, освен американския F-35, и с по-нататъшното увеличаване на производството и подобряването на възможностите на самолета се очаква той да се превърне в най-успешния продукт на чуждестранните пазари. Фактът, че китайският J-20 никога не е бил предлаган за износ и се оценява като значително по-скъп и сложен за експлоатация, се счита за вероятен фактор за това. Индийското министерство на отбраната в момента води преговори за закупуване на голям брой Су-57 по лицензионна производствена сделка, която според съобщенията ще включва минимум 140 самолета, но може да достигне доста над 250, особено след като местният изтребител AMCA от пето поколение е изправен пред нарастващи забавяния.

Тъй като Китай и Съединените щати са готови да започнат да въвеждат в експлоатация изтребители от шесто поколение съответно в началото и средата на 30-те години на 21-ви век, вероятно е продължаващата зависимост от изтребители от „поколение 4+“ да не се счита за жизнеспособна и придобиването на изтребител от пето поколение, особено такъв с потенциал за модернизация до стандарт „поколение 5+“, да се разглежда като минимално изискване, което допълнително ще засили привлекателността на Су-57. Основно ограничение за руския износ на оръжие са постоянните усилия на страните от западния свят да оказват политически и икономически натиск върху потенциални клиенти, като нарастващата тенденция незападните страни да „защитават“ икономиките си от санкции, потенциално значително увеличавайки способността им да се справят с подобни заплахи. Руската икономика остава много по-силно зависима от износа на отбранителна техника, отколкото тази на Китай и Съединените щати, което означава, че държавите от Западния блок вероятно ще се стремят да дадат приоритет на поддържащия натиск за ограничаване на такъв износ.