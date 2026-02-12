Русия откри най-голямото петролно находище в Ямал за последните 30 години

Компанията ще продължи интензивните геоложки проучвания

Руската енергийна компания „Газпром нефт“ откри ново нефтено находище на полуостров Ямал с оценени геоложки запаси от 55 милиона тона петрол, обяви компанията, цитирана от руски медии.

Новооткритото находище се намира в арктическата зона на Ямало-Ненецкия автономен окръг и е кръстено на известния геолог Алексей Конторович.

„Както в арктическата зона, така и в Източен Сибир, както и в много други региони, все още има възможности за откриване на нови големи и свръхголеми въглеводородни находища“, каза Александър Дюков, ръководител на „Газпром нефт“, добавяйки, че компанията ще продължи интензивните геоложки проучвания във всички свои оперативни региони. „Това откритие - най-голямото за района на Ямал през последните 30 години, потвърждава, че ресурсите на страната ни все още не са напълно проучени“.