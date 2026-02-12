Русия разполага повече изтребители Су-57 до Япония – каква е целта

Авиобаза „Дзьомги” се намира близо до самолетния завод „Гагарин“ в Комсомолск

Руските аерокосмически сили са концентрирали разполагането на нови изтребители от пето поколение Су-57 във военновъздушната база Дзьомги в Хабаровски край, близо до съседна Япония, според съобщения от украински източници. Най-малко 15 от самолетите са били видени паркирани на открито на летището. Съоръжението се счита за едно от най-чувствителните в Русия и в момента е домакин на изтребители за превъзходство във въздуха Су-35С, като същевременно е разположено близо до авиобаза „Централна Угловая“, където се намират както Су-35С, така и прехващачът МиГ-31БМ. Разполагането съвпада с доставката на нова партида изтребители Су-57 на Аерокосмическите сили, които според съобщенията се възползват от подобрено въоръжение и авионика в сравнение с тези от предишни партиди, като това е първата потвърдена доставка от повече от шест месеца, пише Military Watch Magazine.

Авиобаза „Дзьомги” се намира близо до самолетния завод „Гагарин“ в Комсомолск на Амур, известен още като самолетния завод в Комсомолск на Амур, където всички серийни модели Су-35 и Су-57 преминават през окончателно сглобяване. Постоянното базиране на първия полк от самолетите близо до съоръжението позволи по-лесното разрешаване на проблемите, възникнали по време на ранните им операции. Преразпределението на Су-57 в съоръжението обаче подхрани значителни спекулации относно евентуални по-нататъшни цели. Една от възможностите е, че това е предназначено да изпрати сигнал към съседна Япония, тъй като неотдавнашното консолидиране на властта от премиера Санае Такаичи доведе до очаквания, че страната ще се стреми към по-бърза ремилитаризация, за да съсредоточи вниманието си както върху Китай, така и върху Русия, като част от съюза си със Съединените щати и по-широкия Западен блок.

Разполагането на изтребители Су-57 редом с изтребители Су-35 и прехващачи МиГ-31 би позволило на новите стелт самолети да се обучават да действат редом с по-старите типове, като МиГ-31 носи по-големи сензори и е подходящ за въздушен команден пункт. Су-57 биха могли също така да предоставят различно въздушно бойно обучение на подразделенията на Су-35 и МиГ-31, за да симулират възможностите на противниковите F-35, разположени от японските сили за противовъздушна отбрана и отделно от американските военновъздушни сили, военноморски сили и морска пехота от бази в Япония. Възможно е, макар че в миналото Су-57 са били разположени в европейските региони на Русия за участие в руско-украински военни действия, разширяването на флота с доставката на най-новата производствена партида е довело до осигуряване на достатъчен брой за едновременно разполагане в оперативния обхват на военните действия в Украйна и в руския Далечен изток.

Когато са разположени във военновъздушната база Дзьомги, Су-57 могат да бъдат разположени за ескортиране на руски бомбардировачи и разузнавателни операции близо до японска територия и потенциално по-навътре в Тихия океан чак до Аляска. Изтребителите имат един от най-дългите обсеги на действие в света, с бойни радиуси над два пъти по-големи от тези на F-35 и F-22 на американските ВВС, въпреки че все още са ограничени от липсата на двигатели AL-51F от следващо поколение, чието разработване е значително забавено. След значителни спекулации от края на 2010-те години, че Въздушно-космическите сили биха могли да се опитат да реформират изтребителски авиационен полк във военновъздушната база Чугуевка близо до Аляска, която преди това е била домакин на прехващачи МиГ-31, остава възможността Су-57 евентуално да бъдат разгърнати в такъв стратегически преден обект близо до Беринговия проток, отсреща на който САЩ са изградили най-голямата си концентрация на собствени изтребители от пето поколение в Аляска.