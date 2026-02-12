Още по темата: Макрон: Европа работи за възобновяване на диалога с Путин 03.02.2026 19:14

Президентът не е отказал директни контакти

Руският президент Владимир Путин никога не се е отклонявал от директен контакт; ако желаят, френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц могат просто да се обадят. Това каза пред журналисти прессекретарят на руския лидер Дмитрий Песков, съобщават руски медии.

Това беше обсъдено в контекста на изявленията на литовския президент Гитанас Науседа. На фона на новините за желанието на някои европейски политици да установят контакти с Русия, той призова за съвместни действия, а не за чукане и „драскане по вратата на Кремъл“.

„Нито Мерц, нито Макрон правят никакви опити“, отговори Песков. „Няма реална нужда от каквито и да било опити тук. При желание и необходимост, човек може просто да се обади на президента Путин. Путин никога не е отказвал директен контакт.“