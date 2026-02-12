Руски удари са били нанасяни многократно по ключова енергийна и транспортна инфраструктура

На 11 февруари беше потвърдено, че руските въоръжени сили са нанесли удари по енергийната и транспортната инфраструктура на украинските сили, като същевременно са атакували и временни пунктове за разполагане на украински военни формирования и подразделения на чуждестранни контрактори. Коментирайки тези удари, руското Министерство на отбраната съобщи: „Оперативно-тактическата авиация, ударните безпилотни летателни апарати, ракетните войски и артилерията на бойните групи на руските въоръжени сили нанесоха щети на обекти на енергийната и транспортната инфраструктура на украинските въоръжени сили, както и на временни пунктове за разполагане на украински военни формирования и чуждестранни наемници в 141 области.“ Значителното несъответствие в способността на двете страни да нанасят удари с помощта на изтребителна авиация, артилерийски и ракетно-артилерийски системи и тактически ракетни системи е основен фактор в полза на руските въоръжени сили от началото на пълномащабните военни действия през февруари 2022 г.

Руски удари са били нанасяни многократно по ключова енергийна и транспортна инфраструктура, включително тази, използвана от украинските въоръжени сили и от цивилни, при съответните атаки на тактическо и стратегическо ниво, пише Military Watch Magazine. Подобни удари понякога са причинявали сериозен недостиг на електроенергия в големите градове, което е повишило вероятността от пълна евакуация, ако те продължат. Още през ноември 2002 г.

Забележителен пример за удар по ключова транспортна инфраструктура е използването на балистични ракетни системи „Искандер-М“ за унищожаване на украински влак в село Буди в оспорваната Харковска област, унищожавайки няколко железопътни вагона и близката инфраструктура. Това беше един от първите случаи, в които се съобщаваше, че системата е била използвана за прилагане на нова тактика за „двоен удар“, с пауза след първия удар, позволяваща на персонал от украинското Министерство на вътрешните работи и Държавната служба за извънредни ситуации да се придвижи в района, за да оцени щетите, след което второ изстрелване на „Искандер-М“ е било планирано така, че да се увеличат максимално жертвите. Бързото разширяване на производството на ракети за системите „Искандер-М“, които се произвеждат в множество подварианти, позволи на системата да играе все по-централна роля в операциите и да бъде използвана по редица нови начини, като например извършване на „двойни удари“.

Водещ пример за удар по струпвания на персонал, докладван в началото на ноември, беше удар, насочен към някои от най-ценните служители от елитни подразделения на украинските въоръжени сили на церемония по награждаване. Ударът беше потвърден от украинската оперативна група „Изток“, като сред убитите е потвърдено, че е имало персонал от 35-та отделна бригада на морската пехота, включително елитни оператори на дронове.

Изключително големият брой жертви на украинските въоръжени сили доведоха до сериозен недостиг на персонал, като дигитален картотечен индекс от началника на щаба на Украйна от август 2025 г. предоставя подробности за загинали или изчезнали служители и показва, че силите са загубили повече от 1,7 милиона души персонал.