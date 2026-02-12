Предупреждението на Русия: Москва за първи път казва какво би могла да направи, ако „Гренландия изгради военен капацитет“

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров

Русия ще предприеме военно-технически мерки в отговор на милитаризацията на Гренландия, автономна територия в рамките на Кралство Дания, предупреди в сряда руският външен министър Сергей Лавров, съобщава Digi24, позовавайки се на EFE. 

„Разбира се, ако Гренландия бъде милитаризирана и там бъдат създадени военни възможности, насочени срещу Русия, ние ще предприемем подходящи контрамерки, включително военно-технически“, заяви високопоставеният руски служител в Държавната дума, долната камара на руския парламент. 

Той добави, че Москва изхожда от предпоставката, че гренландският въпрос „не засяга пряко“ Русия.

„САЩ, Дания и Гренландия трябва сами да решат този въпрос, като вземат предвид, разбира се, мнението на жителите на най-големия остров, към които правителството в Копенхаген се отнася доста сурово в продължение на много години и десетилетия“, каза Лавров.

Позицията на Русия, подчерта той, е, че „Арктика трябва да остане зона на мир и сътрудничество“. 
Високопоставени руски служители досега се въздържат от открити критики към евентуалното анексиране на Гренландия от САЩ и дори поставят под въпрос факта, че островът е част от Дания, надявайки се, че Вашингтон ще признае руските териториални придобивки в Украйна. 

Руският президент Владимир Путин заяви по този въпрос, че плановете на настоящата администрация на САЩ за „анексиране“ на Гренландия не са „луда идея“ на президента Доналд Тръмп, а по-скоро имат „исторически корени“. В същото време Русия категорично се противопостави на милитаризацията на арктическия остров.

