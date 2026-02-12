Русия блокира месинджъра WhatsApp

Русия блокира приложението за съобщения "УотсАп" (WhatsApp).

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че решението е взето заради нежеланието на компанията да се съобразява със законите в Русия и тя може да възобнови дейността си в момента, в който го направи.

"Мета", компанията собственик на WhatsApp, потвърди, че руските власти са предприели действия за пълно блокиране на приложението за съобщения в страната. Компанията определи тези действия като опити да принуди гражданите да използват държавното, незащитено от наблюдение приложение "Макс" (MAX) и обеща да се бори за запазване на достъпа в Русия.

„Усилията за изолиране на над 100 милиона потребители без право на лична и сигурна комуникация са стъпка назад, която може да доведе само до намаляване на сигурността на хората в Русия. Продължаваме да правим всичко възможно, за да поддържаме потребителите свързани“, подчертаха от "Мета".

Песков посочи, че руското приложение "Макс" е "достъпна алтернатива".

Тази седмица руският интернет регулатор Роскомнадзор съобщи, че започва да ограничава достъпа и до "Телеграм". Приложението е много популярно сред руснаците и широко използвано от воюващите в Украйна руски сили.

Москва твърди, че и двете платформи са отказали да съхраняват данните на потребителите в Русия, както се изисква по закон. В страната вече са недостъпни над 10 популярни приложения, сред които "Фейсбук", "Инстаграм" и "Ютюб".