Авиониката на Су-57 се счита за значително по-напреднала от тази на F-22

Изтребителите Су-57 от пето поколение от последната партида, доставени на руските въздушно-космически сили на 9 февруари, са интегрирали нов пасивен сензор, модернизираната бордова оптично-електронна система за самозащита 101KS, която е силно оптимизирана за максимално осъзнаване на ситуацията, като същевременно поддържа стелт профила на изтребителя. Системата използва средно- и дълговълнов инфрачервен сензор, който може да открива и проследява въздушни цели по тяхната топлинна сигнатура, и според информациите представлява значително подобрение в сравнение с предходния пасивен сензор, който имаше само оптични, лазерни и ултравиолетови канали. Изпълнителният директор на United Aircraft Corporation Вадим Бадеха по-рано се позова на Су-57 по време на доставката като „претърпели значителна еволюция“, като изтъкна подобренията в оръжейните възможности, макар и да не спомена конкретно подобренията в сензорните възможности, пише Military Watch Magazine.

Актуализациите на Су-57 също са подобрили способността му да противодейства на съвременни системи за противовъздушна отбрана, като изпълнителният директор на държавния отбранителен конгломерат Rostec, Сергей Чемезов, съобщи, че самолетите „са станали още по-мощни и опасни“ и могат да се използват „срещу дори най-съвременните системи за противовъздушна отбрана на врага“. Преди това, през ноември 2025 г., Чемезов разработи планове за продължаване на модернизацията на Су-57, като подчерта, че „все още се усъвършенства“, а „се работи по цялостна модернизация, която ще обхване неговите компоненти, електроника и въоръжение“.

Въпреки че остава неясен броят на доставените Су-57 през изминалата година, руските държавни медии се позовават на последната доставка като „голяма нова партида“. Тъй като не са докладвани предишни доставки в продължение на повече от шест месеца, това може да означава, че е натрупано забавяне в производството на изтребители, тъй като самолетите, предназначени за доставка, са били доведени до най-новите стандарти, преди да бъдат доставени в една голяма партида. През август 2025 г. заместник-главнокомандващият на руските въздушно-космически сили генерал-лейтенант Александър Максимцев потвърди, че се подготвят доставки на изтребители Су-57 от пето поколение с ускорени темпове, след като през август бяха открити нови съоръжения за тяхното производство, което вероятно вече се отразява в разширените размери на новите партиди.

Су-57 е един от само петте типа изтребители от пето поколение, които са в експлоатация в света, заедно с китайските J-20 и J-35 и американските F-22 и F-35. F-22 не се произвежда от 2011 г. и е летял за първи път през 1990 г., като нарастващите проблеми с остаряването му пречат на неговата производителност дори в сравнение с много по-нови изтребители от четвърто поколение, като F-15EX. Авиониката на Су-57 се счита за значително по-напреднала от тази на F-22, но по-малко от тази на F-35 и съвременните китайски изтребители.

Обхватът на изтребителя е над два пъти по-голям от този на F-22 и F-35, но по-малък от този на новия J-20A, докато обхватът на J-35 е неизвестен. Нивата на маневреност на руския изтребител са значително по-високи от тези на всеки друг изтребител в западния свят, макар и потенциално по-ниски от тези на новия J-20A.

Въпреки че Су-57 се произвежда в по-малки количества, той е тестван в бойни условия много по-интензивно в сценарии с висока интензивност в сравнение с други изтребители от неговото поколение. Бойните операции в украинския театър включват потискане на противовъздушната отбрана, въздушен бой и операции в силно защитеното въздушно пространство на врага, както и редица мисии за прецизни удари. Тъй като J-20 и F-22 не са предлагани за износ, а J-35 е влязъл в експлоатация едва през 2025 г., Су-57 и F-35 са единствените изтребители от пето поколение, които са били изнасяни, като през ноември 2025 г. беше потвърдено, че първият от руските изтребители е влязъл в експлоатация във въздушните сили на Алжир. Индийското министерство на отбраната в момента води преговори за закупуване на голям брой самолети по лицензионно споразумение за производство, което според информациите ще включва минимум 140 самолета.