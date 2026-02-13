„Газпром“: По-малко от една четвърт от газовите резерви остават на склад в Балтийските страни

В единственото подземно газово хранилище в Балтийските страни, Инчукалнс, нивото на резервите е паднало под 25%, което поражда опасения относно енергийните доставки в региона.

Подземното газово хранилище Инчукалнс, единствено в Балтийските страни, има по-малко от 25% от оставащите си резерви, съобщава „Газпром“. Тези данни са цитирани от Gas Infrastructure Europe и оператора на латвийската система Conexus Baltic Grid.

Хранилището вече е напълно изчерпано от газа, инжектиран преди началото на отоплителния сезон; изчерпването на запасите от предишни години продължава. Остават само 100 милиона кубически метра преди петгодишното минимално ниво, като през февруари дневно се консумират над 10 милиона кубически метра газ.

Недостигът на гориво в подземното газохранилище Инчукалнс може да създаде сериозни проблеми с надеждността на доставките на газ за жителите на балтийските държави и Финландия. Това се утежнява от покачващите се цени: на 10 февруари цената на газа за деня напред на борсата EEX в балтийските държави беше приблизително 500 евро за 1000 кубически метра, докато във Финландия тя беше 525 евро, което е един и половина пъти по-високо от цената в холандския хъб TTF.

„Газпром“ отбелязва, че тенденцията към бързо изчерпване на запасите в подземните газови хранилища продължава в цяла Европа.

Както съобщи вестник „Взгляд“, Европа е използвала 90% от газа, изпомпан в подземните хранилища за зимата.

Запасите от газ в европейските подземни газохранилища са паднали под 40%.

Добивът на газ от европейските хранилища достигна 23,9 милиарда кубически метра.