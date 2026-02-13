Кремъл с новина: Женева ще е домакин на следващия кръг от преговори за мир в Украйна

Още по темата: Руската армия получава нови бойни машини на пехотата БМП‑3 13.02.2026 10:57

Дмитрий Песков уточни, че руската делегация ще бъде водена от помощника на руския президент Владимир Медински

Нов кръг от преговори между Русия, САЩ и Украйна ще се проведе в Женева, като руската делегация ще бъде водена от помощника на руския президент Владимир Медински, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

"Следващият кръг от преговори за украинското уреждане също ще се проведе в тристранен формат Русия-САЩ-Украйна на 17-18 февруари в Женева", заяви говорителят на Кремъл, цитиран от ТАСС.

"Този ​​път руската делегация ще бъде водена от помощника на руския президент Медински", уточни Песков.

На 4-5 февруари в Абу Даби се проведе вторият кръг от тристранните преговори между Русия, САЩ и Украйна. След разговорите специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф обяви, че Москва и Киев са се споразумели за размяна на 314 военнопленници. Според него делегациите от Русия и Украйна възнамеряват да продължат консултациите за разрешаване на конфликта през следващите седмици.

Първият кръг от тристранни консултации по сигурността с участието на Русия, Украйна и Съединените щати се проведе на 23-24 януари, също в Абу Даби. Руската преговорна група беше ръководена от Игор Костюков, началник на Главното разузнавателно управление на Генералния щаб.