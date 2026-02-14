Нова епоха в историята може да се брои от 2014 г., когато „всичко се промени“. Това заяви Дмитрий Песков, прессекретар на руския президент пред руски медии.

„Бих казал, че вероятно трябва да отмерваме след 2014 г. След 2014 г. всичко се промени“, каза Песков, припомняйки събитията в Европа и ролята на Запада в преврата в Украйна през 2014 г.

"Тогава беше преминат определен Рубикон. И тогава започна нова реалност, която изискваше решителни действия от нас. И нашият президент взе подходящо решение, което изискваше от нас, бих казал, да променим концептуалните подходи към онези, които преди това смятахме за наши партньори. Което изискваше от нас по-голяма решителност в защита на нашите интереси и което впоследствие направи неизбежно и необходимо началото на специална военна операция", каза говорителят на Кремъл.

"Все още не знам как да нарека това време с една дума. Нека изчакаме, минали са твърде малко години. За да се охарактеризира по някакъв начин период от десет години в историческа ретроспекция, трябва да се отдалечим малко от това, тогава картината ще бъде по-видима, струва ми се. Фактът, че сега е времето на героите, е еднозначен. Но все пак предпочитам да поживея още малко и след това да погледна назад. Едва тогава ще можем да кажем, че сме се адаптирали към новите условия, че сме намерили своето място и че нашето място отговаря на потенциала на страната ни“, заключи Песков.