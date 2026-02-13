ТОС-3 „Дракон“ влиза в бой: Русия връща термобаричния удар в дълбочина (ВИДЕО)

Нова версия на руската тежка огнехвъргачна система „Солнцепек“ – ТОС-3 „Дракон“ – е забелязана на фронта и тя коригира основния недостатък на тази машина, правейки я много по-опасна сега, пише Defense Express.

Руското Министерство на отбраната публикува видео от фронтовата употреба на новата тежка огнехвъргачна система ТОС-3 "Дракон", която по някаква причина беше наречена ТОС-1А "Слънчево изгаряне". При по-внимателно разглеждане на системата във видеото обаче става ясно, че това е нова версия, претърпяла доста съществени промени.

За първи път е представен едва през 2024 г. и то веднага със заварена решетка и инсталирана система за електронна борба „Волнорез“, която показа изключително съмнителната си ефективност. През цялото време от появата му има малко факти за използването на ТОС-3 „Дракон“.

Основната промяна е инсталирането на нова пускова установка, с намален брой направляващи от 24, както в ТОС-1А "Залез", до само 15. Намаляването на количеството боеприпаси обаче е напълно компенсирано от замяната на ракети с такива с по-голям обсег.

Благодарение на новите ракети и пускова установка, ТОС-3 „Дракон“ коригира един от основните си недостатъци, който минимизираше целия смисъл от използването на тази система. Факт е, че ТОС-1А „Залез“ има обсег на стрелба само до 6 км, а тя трябва да влезе в пряка видимост на целта, да измери разстоянието с лазерен далекомер и да произведе изстрел.

На съвременното бойно поле това вече не е възможно поради разпространението на различни атакуващи дронове, които са създали така наречената „зона на убийство“ на километри дълбочина в контролираната от противника територия и с удоволствие ще поразят такава цел.

За да коригират този недостатък и да адаптират тази система към съвременното бойно поле, руснаците създадоха ТОС-2 "Тосочка". Тя вече имаше обсег до 15 км и беше проектирана да стреля от затворени огневи позиции. Но дори и така, попада под контраатака и атакувани дронове.

А шасито във формата на колесен Урал-63706 не е позволявало инсталирането на подходяща защита. И затова руснаците са били принудени да създадат нов ТОС-3 „Дракон“, на танково шаси, и с максимален обсег, според различни източници, от 15-24 км.

В сравнение със стандартния „Солнцепек“, ТОС-3 „Дракон“ е получил допълнителни екрани с динамична защита „Контакт-5“, в допълнение към вече наличната във фронталната проекция. Това, в комбинация с шасито от Т-72, което е запазило бронята си, и новите мрежи против дронове и система за радиоелектронна борба, прави ТОС-3 „Дракон“ по-защитен от контрабатарейен огън и удари с дронове.

Освен това, от публикуваните от руснаците кадри, към ТОС-3 „Дракон“ в предната част са заварени допълнително двоен мрежест екран и дъгообразен метален лист, който покрива направляващите с ракети, когато пусковата установка е в прибрано положение.