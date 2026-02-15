Русия с реакция на разкритията за смъртта на Алексей Навални. Москва отхвърли обвиненията на пет европейски държави, че опозиционерът е убит от властите с отрова от жаба.

Руското външно министерство определи оценката на Обединеното кралство, Франция, Германия, Швеция и Нидерландия като „западна пропагандна измама“ и ги обвини в русофобия.

Руският опозиционен лидер Алексей Навални, който почина в арктически затвор преди две години, е бил убит от руското правителство с помощта на мощния токсин епибатидин, отделян от някои видове отровни дървесни жаби в Южна Америка, заявиха в събота Германия, Швеция, Нидерландия, Франция и Великобритания.

Според тях, това показват анализите на тленните останки на опозиционера, в които са открити следи от епибатидин.

Това беше огласено от германския външен министър Йохан Вадефул и неговите колеги в рамките на Мюнхенската конференция по сигурността, където десетки световни лидери и висши военни се събраха за тридневни преговори.

Вадефул заяви, че новите анализи са изяснили причината за смъртта на Навални: "Той е бил отровен, докато е бил в руски затвор".

Германския министър отбеляза, че веществото, което може да се произвежда и в лаборатории, е около 200 пъти по-силно от морфина и парализира дихателните мускули, което води до задушаване на жертвите.

"Никой освен поддръжниците на Путин няма да може да ни каже какво точно се е случило на 16 февруари 2024 г. в руската наказателна колония", каза Вадефул. "Едно е ясно: руските власти са имали мотив и средства да дадат отровата на Навални".

Не стана ясно кога, къде и как са били проведени анализите.