Руските разузнавателни служби засилиха работата си в Европа, използвайки мрежа от бивши членове на групата „Вагнер“, за да издирват агенти-саботажници. Според западни източници те вербуват така наречените „агенти за еднократна употреба“. Това се съобщава в публикацията на Financial Times.

Нови тактики на руските специални служби

Руското разузнаване и ФСБ използват бивши членове на ЧВК „Вагнер“, за да издирват извършители в европейски страни.

Според източници в западни издания, бивши вербовчици, които преди това са вербували руснаци за участие във военни действия, по-специално в Украйна, са получили ново направление на работа - подбор на икономически уязвими хора в ЕС за изпълнение на задачи за специалните служби.

Кой се набира и как?

Това включва привличане на лица, които са готови да изпълняват задачи срещу възнаграждение - от палежи до разпространение на екстремистки материали.

След масовото експулсиране на руски дипломати от редица столици на Европейския съюз, възможностите на традиционната шпионска мрежа бяха намалени, което накара Москва да търси алтернативни инструменти за влияние.

Според съобщенията, работодателите използват познания за местните езици, както и канали в Telegram и други онлайн платформи, за да намерят кандидати сред маргинализираните групи.

Според експерти, този модел увеличава риска от опити за саботаж и насилствени действия на територията на страните от ЕС и НАТО, въпреки че значителна част от подобни схеми вече са разкрити и пресечени от службите за сигурност.