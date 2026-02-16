Защо Русия струпва изтребители Су-57 близо до китайската граница?

Според онлайн съобщения, руските Въздушно-космически сили са концентрирали по-голямата част от флота си от изтребители от пето поколение Су-57 (наименование на НАТО „Felon“) във военновъздушната база Дзьомги в Хабаровския край в Далечния изток на Русия, на приблизително 280 километра от границата с Манджурия (Хейлундзян). Сателитни изображения, споделени от OSINT анализатора AviVector в социалните медии, показват множество Су-57 в отдалечената база, пише The National Interest.

„В авиобазата са били разположени 15 Су-57 (Felon), 18 Су-35С (Flanker-E), 3 МиГ-31БМ (Foxhound) и 2 Ми-8 (Hip)“, написа AviVector в публикацията си от 9 февруари в X (известен преди като Twitter).

„Сателитни изображения за първи път заснеха рекорден брой Су-57 на открито.“

Смята се, че Кремъл разполага с между 20 и 25 изтребителя от пето поколение, което показва, че над три четвърти от целия самолетен парк е базиран във военновъздушната база Дзьомги.

Дали разполагането на Су-57 е предупреждение за Китай? Малко вероятно

Дори някои в социалните медии да спекулират, че Кремъл може би се готви да отблъсне нашествие от Китай или че това е част от струпване на войски, целящи да възпрат интереса на Пекин към руския Далечен изток, подобно разполагане на самолета беше малко вероятно. Нито пък е вероятно то да е част от усилия за възпиране на Япония, която граничи с руския Далечен изток и се счита за „неприятелска“ страна от Кремъл поради враждебната си позиция по отношение на войната на Русия в Украйна.

Вероятно по-малко зловещи причини обясняват хода. Ключова сред тях е, че авиобазата Дзёмги се намира близо до самолетния завод „Гагарин“ на Обединената авиокомпания (ОАК) в Комсомолск на Амур, който отговаря за сглобяването на Су-57. Въпреки че е малко вероятно самолетите да са част от последната партида изтребители, построени от ОАК, те може да са в региона, за да получат подобрения или да преминат през тестове.

През декември руският държавен военно-промишлен конгломерат „Ростех“ обяви, че дъщерното му дружество „Обединена двигателостроителна корпорация“ (ОДК) е разработило двигателя „Изделие 177“, който може да замени сегашните двигатели „Сатурн АЛ-41Ф1“ на Су-57.

Су-57 е на хиляди мили от бойното поле в Украйна

Друго възможно обяснение е, че Русия се стреми да защити ценните си Су-57 от Украйна, като ги премества възможно най-далеч от бойните действия и прави по-трудно за украинските дронове и диверсанти да достигнат до тях.

Както United24Media съобщи, „През юни 2024 г. най-малко два самолета Су-57 бяха повредени по време на украински удар с дрон срещу авиобазата Ахтубинск в Астраханска област на Русия.“ Един от тези самолети може да е бил повреден до степен, която не може да се поправи – огромна загуба за Русия, която се затруднява да произвежда дори шепа нови Су-57 годишно.

Русия може би си спомня и „ Операция „Паяжина “ от миналия юни , при която Киев извърши удар с дрон, който повреди или унищожи около една трета от руския флот от стратегически бомбардировачи.(Циничните наблюдатели отбелязват, че разполагането на бомбардировачите толкова далеч от бойните действия е мълчаливо признание от страна на Кремъл, че Киев може да нанесе удари по много от базите му, по-близо до Москва.)

Авиобазата в Хабаровски край е част от обширна мрежа за противовъздушна отбрана, която би могла да помогне за минимизиране на подобна атака.

Изпращането на самолета в толкова отдалечена база е напомняне за цената, която Русия е платила, за да запази ценния си флот от Су-57 в безопасност. За да запази самолетите, Москва ги държи далеч от бойни действия. Но крайният резултат от това е, че не успява да овладее небето над Украйна, като същевременно не успява да привлече чуждестранни клиенти към Су-57, които е малко вероятно да го купят, освен ако първо не го видят изпитан в бойни действия.

За автора: Петер Сучиу

Петър Сучиу е публикувал над 3200 статии в повече от четири дузини списания и уебсайтове през 30-годишната си кариера в журналистиката. Той редовно пише за военна техника, история на огнестрелните оръжия, киберсигурност, политика и международни отношения. Петър е и сътрудник на Forbes и Clearance Jobs. Той живее в Мичиган.