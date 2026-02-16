Русия разполага аналог на HIMARS на фронта

„Сарма“ е по-лека версия на РСЗО „Торнадо-С“

Въоръжените сили на Русия разположиха на фронтовата линия реактивната система за залпов огън „Сарма“ (РСЗО) – система, описана като аналог на M142 HIMARS (Високомобилна артилерийско-ракетна система), съобщава Defense Express.

„Сарма“ е по-лека версия на РСЗО „Торнадо-С“, разработвана в продължение на три години. Тя разполага с шест пускови тръби вместо дванадесет и тежи почти наполовина по-малко от предшественика си.

Преди това полското издание Defence24 отбеляза, че руската „Сарма“ – често наричана аналог на американската HIMARS – е по-малко компактна от американския си еквивалент.