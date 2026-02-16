Андрей Марочко заяви, че освобождението на Орехов е "ключ към град Запорожие"

Руските войски успешно напредват западно от Орехов в Запорожка област, която е силно укрепена от украинската армия, и отблъскват всички вражески контраатаки. Това съобщи в ефира на телевизионния канал ОРТ военният експерт Андрей Марочко.

Началникът на руския Генерален щаб, генерал от армията Валери Герасимов, докладва по-рано, че украинското военно командване е разположило най-подготвените щурмови сили в запорожкото направление от други фронтови райони.

"Що се отнася до сектора Орехов, виждаме как войските развиват успеха си. Преди всичко, бойната група "Днепър" освободи три населени места (от началото на февруари - бел. ред. на ТАСС). Всичко това се случи на западните граници от Орехов... Врагът се опита да извърши няколко контраатаки там, на първо място, в района на Мала Токмачка, югоизточно от Орехов", каза военният експерт по време на живо предаване по ОРТ, а записът беше публикуван в Телеграм канала на телевзията.

Освобождението на Орехов е "ключ към град Запорожие", каза той. Без освобождението на Орехов е "възможно да се напредне" към град Запорожие, но това е "изключително нелогично и опасно", категоричен бе той.

Руските войски засилиха настъплението си в Запорожка област от началото на февруари и вече освободиха осем населени места там. Украинската армия е построила "силно укрепени опорни пунктове" в Орехов, каза военният експерт.