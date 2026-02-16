Путин създава национален комитет за бизнес сътрудничество в БРИКС

Заместник-ръководителят на руската президентска администрация Максим Орешкин стана ръководител на комитета

Президентът на Руската федерация Владимир Путин разпореди създаването на Национален комитет за бизнес сътрудничество в БРИКС, предава руската държавна агенция ТАСС.

"Да се ​​създаде Национален комитет по въпросите на бизнес сътрудничеството в рамките на асоциацията БРИКС", се казва в акта, публикуван на официалния уеб портал за законодателни актове.

Заместник-ръководителят на администрацията на руския държавен глава Максим Орешкин стана ръководител на комитета. Основната цел на органа ще бъде установяване на комуникации между бизнес общността и федералните органи на изпълнителната власт, участващи в развитието на двустранното бизнес сътрудничество от страна на Русия в рамките на БРИКС.