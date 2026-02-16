Русия ще преговаря с Украйна по териториални въпроси утре в Женева, обяви Кремъл

Русия възнамерява да преговаря с Украйна по териториални въпроси в рамките на двудневните консултации, които започват утре в Женева, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ДПА.

Песков отбеляза, че присъствието на главния руски преговарящ Владимир Медински "ще бъде необходимо".

Медински, който е бивш министър на културата, бе назначен за главен преговарящ от президента Владимир Путин. Украйна обаче разкритикува Медински като несериозен посредник. Медински не присъства на преговорите в Абу Даби, които се състояха по-рано тази година.

Новият кръг в Женева ще се проведе в разширен състав, заяви Кремъл, като посочи, че в разговорите ще участват началникът на руското военно разузнаване Игор Костюков и заместник-министърът на външните работи Михаил Галузин.

Галузин вчера представи предложението на Москва за поставяне на Украйна под външно управление под егидата на ООН. Това предложение обаче миналата година бе отхвърлено от редица страни.