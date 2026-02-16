Ростех с нов пробив: Свръхлек двигател с мощност на „звяр“ влиза в авиацията

В Русия е разработен нов бутален двигател с мощност 115 конски сили и тегло 75 кг за леки граждански самолети и хеликоптери.

Държавната корпорация „Ростех“ обяви създаването на нов бутален двигател за малки самолети в своя Telegram канал.

Обединената двигателна корпорация разработи новия двигател M105, който е предназначен за леки граждански самолети и произвежда 115 конски сили.

Според компанията, двигателят се отличава с компактни размери, работен обем от 1211 кубически сантиметра и леко тегло от само 75 килограма. Модификацията M105V е предназначена за леки хеликоптери и автожири. Агрегатът може да се използва за задвижване на електрически генератори, тласкащи или тракторни витла и за предаване на генерираната тяга.

„Ростех“ отбелязва , че M105 се отличава с конкурентни технически характеристики и е способен да замени вносните си аналози на руския пазар. Тази разработка е с голямо търсене в настоящите условия и разширява възможностите на местната авиационна индустрия.

Както съобщи вестник „Взгляд“, миналата седмица „Ростех“ достави газотурбинни агрегати за магистралния газопровод „Силата на Сибир“.

Концернът тества и новата система за противовъздушна отбрана „Панцир“ в зоната за специални операции в Украйна.

Компанията представи гранатомета RPG-29M с увеличен обсег на оръжейно изложение в Рияд.