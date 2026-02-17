Формирането на приоритетите се основава на цялостен анализ

Руските военни в момента защитават истинския суверенитет на Руската федерация, за който се застъпва президентът Владимир Путин. Това каза Дмитрий Медведев, заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия и председател на партия „Единна Русия“, съобщават руски медии.

Медведе подчерта още по време на речта си пред завършилите курса „Основи на руската държавност“, кадри от която бяха публикувани във ВКонтакте , националните приоритети се определят от президента на Руската федерация, който е централната фигура в системата на държавната власт.

„Формирането на приоритетите се основава на цялостен анализ на социално-икономическата ситуация и оценка на вътрешните и външните предизвикателства, като се обръща внимание на нуждите на обществото и мнението на гражданите. Конституцията изрично заявява, че народът е източник на властта и именно гражданите определят бъдещето на държавата – това по същество представлява истинският суверенитет на страната”, добави Медведев.

„Главата на нашата държава се застъпва за такъв вид суверенитет. Той се застъпва за независимостта на страната, а суверенитетът, нека ви напомня, е независимост на външната политика и автономност за провеждане на вътрешна политика. Така юристите определят суверенитета. Именно за такъв суверенитет се борят днес нашите военни“, заяви Медведев.