Лавров: Европа прави нагъл опит за военен контрол над Украйна

Руският външен министър Сергей Лавров остро разкритикува предложението на европейски държави за разполагане на многонационални сили в Украйна като част от бъдещо мирно споразумение. По думите му инициативата няма нищо общо със сигурността, а представлява опит за налагане на военен контрол върху украинска територия и за сплашване на Русия.

„Това е нов, нагъл опит да се установи външен военен контрол над Украйна“, заяви Лавров по време на визита в Кайро, цитиран от Франс прес.

В понеделник лидери на няколко европейски държави и представители на ЕС предложиха създаването на многонационални сили, които да гарантират сигурността на Украйна и да подпомогнат икономическото ѝ възстановяване след евентуален край на войната. Според тях форматът може да включва „държави доброволци“ и да бъде подкрепян от Съединените щати.

Москва обаче отново отхвърли подобен сценарий. Руски представители нееднократно са предупреждавали, че всяко присъствие на западни сили в Украйна ще бъде разглеждано като легитимна военна цел.