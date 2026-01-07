Руските войски за първи път поразиха пускова установка на РСЗО "Буран"

Руското министерство на отбраната съобщава, че за първи път е била поразена украинска пускова установка на реактивна система за залпов огън (РСЗО) "Буран", предават руски медии.

"Военната групировка "Център" за първи път унищожи пускова установка на реактивната система за залпов огън "Буран" на ВСУ", се посочвав съобщението.

"Загубите на противника възлизат на повече от 425 военнослужещи, танк Leopard германско производство, девет бронирани бойни машини, 11 автомобила, две оръдия полева артилерия и пускова установка на реактивна система за залпов огън "Буран", се допълва в съобщението.