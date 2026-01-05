Загубиха 23 тежки квадрокоптера за един ден

Украинските въоръжени сили загубиха 23 тежки квадрокоптера, 22 дрона с фиксирано крило и 39 центъра за управление на безпилотни летателни апарати през последните 24 часа поради действията на групировката „Запад“. Това казаха от Руското министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

„Унищожени бяха бронетранспортьор Senator, произведен в Канада, бронирана машина Kozak, четири минохвъргачки и пет наземни роботизирани системи. Екипи за противовъздушна отбрана и мобилни огневи екипи свалиха два баржиращи боеприпаса Ram 2, 22 безпилотни летателни апарата с фиксирано крило и 23 тежки бойни квадрокоптера. Освен това бяха идентифицирани и унищожени 39 центъра за управление на безпилотни летателни апарати, терминал за сателитна комуникация Starlink и три склада за боеприпаси на украинските въоръжени сили“, каза Иван Бигма, ръководител на пресцентъра на групировката „Запад“.