Рамзан Кадиров назначи 20-годишния си син за вицепремиер на Чечения

Чеченският лидер Рамзан Кадиров обяви, че е назначил 20-годишния си син Ахмат Кадиров за изпълняващ длъжността вицепремиер на Чечения, съобщават руски медии.

Ахмат Кадиров ще продължи да заема и постовете министър на физическата култура и спорта, както и ресора по младежката политика в републиката – длъжности, които пое още като тийнейджър.

Кадиров съобщи и за друго назначение – министърът на националната политика и външните отношения Ахмед Дудаев също става изпълняващ длъжността вицепремиер.

Назначаването на Ахмат не е първият случай, в който Рамзан Кадиров издига едно от децата си на официален пост. По-малкият му син Адам Кадиров вече е заемал редица официални постове, въпреки младата си възраст.

Рамзан Кадиров управлява Чечения с от 2007 г. в замяна на лоялност към Кремъл. Медии в изгнание са документирали разточителния начин на живот на семейството, включително автопаркове от луксозни автомобили, скъпи часовници и пищни сватби.