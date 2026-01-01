Още по темата: МО на Русия: Танк Abrams на украинските въоръжени сили е унищожен близо до Красноармейск 29.12.2025 12:44

Системите за ПВО са свалили управляема авиационна бомба

Руските Въздушно-космически сили свалиха самолет Су-27 на украинските ВВС, както и 250 дрона с неподвижно крило, казаха от руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

„Руските аерокосмически сили свалиха самолет Су-27, принадлежащ на украинските военновъздушни сили“, съобщиха от ведомството.

Системите за противовъздушна отбрана са свалили управляема авиационна бомба и 250 безпилотни летателни апарата.

Според него от началото на специалната военна операция са унищожени общо 670 самолета, 283 хеликоптера, 106 444 безпилотни летателни апарати, 641 зенитно-ракетни системи, 26 826 танка и други бронирани бойни машини, 1634 бойни машини със системи за залпов огън, 32 303 полева артилерийска оръжия и минохвъргачки, както и 50 530 единици специални военни машини.